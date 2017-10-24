Meral Akşener'in ekibi HDP ile görüştü iddiası

BU çerçevede bir ekibin HDP ile de temasa geçtiği iddia edildi. Yeni partinin kurucuları arasında bulunan etkin bir isim HDP’de siyaset yapan Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden biriyle görüştüğü öne sürüldü.

Akşener, 29 Eylül'de İstanbul'da yaptığı bir toplantıda parti çalışmalarına ilişkin bilgi vermişti.

MHP’de değişim için yola çıkan, ancak bu süreç başarılı olmayınca yeni bir oluşum için harekete geçen Meral Akşener 25 Ekim’de düğmeye basacak. 4 aylık bir çalışmanın sonunda kuruluşu ilan edilecek yeni partinin ilk hedefi güçlendirilmiş parlamanter sisteme dönüş için Cumhurbaşkanlığı seçiminde Akşener’i 2. tura çıkarmak olacak.

İsmi sır gibi saklanan yeni partinin kuruluşu için düğmeye Haziran 2017’de basıldı. Yaklaşık 4 ay süren çalışma boyunca toplumun farklı kesimleriyle bir dizi temasta bulunuldu, görüş alışverişi yapıldı.



Akşener'in ekibinden HDP teması

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, nu temas ve görüş alışverişlerinin içinde Kürt siyasetinde yer almış öne çıkan bazı isimler de yer aldı. Kulislere göre yeni partinin kurucuları arasında bulunan etkin bir isim, HDP’de siyaset yapan Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden biriyle görüştü. Görüşmenin yeni partiye bir davet olmadığının altı çizilirken bölgedeki gelişmeler ve kurulacak partiyle ilgili görüş alışverişi yapıldığı kaydedildi. HDP’li siyasetçinin detaylı bir değerlendirme için partinin programının ortaya çıkması gerektiği görüşünü ilettiği öğrenildi.

Program ve tüzük için çalıştay yapıldı

Söz konusu çok sayıda temasla birlikte eşzamanlı olarak yeni partinin tüzük ve programı için komisyonlar kurularak çalışmalar yapıldı. Bir çalıştay ile tamamlanan çalışma son şekli vermesi için Meral Akşener’e sunuldu. Partinin ismiyle ilgili de birçok çalışma yapıldı. Kamuoyu araştırmalarıyla beslenen isim çalışmaları da alternatifli önerilerle Akşener’in önüne konuldu.

200 kişilik kurucular heyeti

Partinin kurucular kurulu geniş tutuldu. Yaklaşık 200 kişi olması beklenen kurucular kurulunun sayısının yüksek olmasında gelen taleplerin yoğunluğunun etkili olduğu söylendi. Yeni parti oluşumu içinde yer alan siyasetçiler ayrıca bu sayının yüksek olmasını farklı toplumsal kesimlerin temsili, bölgesel temsil ve kadın-erkek temsili konusunda dengelerin gözetilmesine bağladı.

CHP'de ilgili 10 vekil

CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray yeni parti kuruluşu ilan edilmeden 2 gün önce bu oluşumda yer almak için partisinden istifa etti. Çıray’ın kararı “benzer istifalar gelir mi?” sorusuna yol açtı. Hareketin liderliğini üstlenen Akşener, “Ne AK Parti’den, ne CHP’den ne de MHP’den ‘transfer’ yapıp bir grup kurma hedefimiz yok” derken kurucu heyet içinde yer alan bazı siyasetçiler ise CHP’den 10’a yakın milletvekilinin yeni partiye ilgi gösterdiğini ancak siyasi etik açısından buna çok sıcak bakılmadığını ifade etti. Diğer taraftan MHP’den yeni partiye katılmak için gelecek olası milletvekili istifalarına da şimdilik sıcak bakılmadığı kaydedildi.

Partinin kuruluş belgelerini 25 Ekim 2017 Çarşamba sabahı İçişleri Bakanlığı’na bağımsız milletvekilleri Ümit Özdağ, Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ve İsmail Ok teslim edecek. Akşener ise partinin kuruluşunun ilan edilip, program ve tüzüğü açıklanacak Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde olacak.

İlk iş genel başkan seçimi

Partinin kuruluşunun ilan edilmesinin ardından Kurucular Kurulu toplanarak yeni partinin genel başkanını seçecek. Meral Akşener’in genel başkan seçileceği toplantıda ayrıca Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelikleri için seçim yapılacak. Toplumun farklı kesimlerini yansıtan bir yelpazede seçilmesine özen gösterilecek GİK’in içinden de Akşener’in kurmay heyeti olarak nitelendirilecek Başkanlık Divanı üyeleri belirlenecek.

Yapılacak toplantıların ardından yeni partinin idari kadrolarının seçimi yapılırken Akşener’in genel başkanlığının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı adaylığının da ilan edilmesi bekleniyor. Akşener’in Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tura kalması hedefine kilitlenen yeni parti bu olmadığı takdirde seçimi Erdoğan’ın alacağı görüşünde.