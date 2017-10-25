Meral Akşener'den önce davrandı! 2017'nin ilk partisi kuruldu

EĞİTİMCİ ve ekonomist Zeynep Göksu, Güven Adalet ve Aydınlık Partisi'ni 3 Ekim'de kurdu. Göksu, partisini sosyal medyadan duyurdu. Göksu'nun yardımcıları da kadın, GAAP'ın logosu ise doğan bir güneş. Göksu partisinin logosunu anlatırken, 'Doğmuş bir güneş değil, bu yedi güneş ışınımız yedi coğrafya bölgemizi temsil ediyor'' ifadelerini kullandı.
'Biz parayla kurulmadık, zengin değiliz, arkanda dayın değil Güven Adalet ve Aydınlık Partisi' olacak diyen Göksu iddialı da, 'Biz 2019'da iktidar olacağız, devlet başkanı olacağız'' dedi.
2017 yılının 2’inci partisini Akşener kurdu
Meral Akşener önderliğinde kurulan yeni parti de bugün başvurusunu yaptı.
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