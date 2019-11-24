Meral Akşener'den dikkat çeken 24 Kasım paylaşımı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Akşener, eğitime önem vermenin icraatla, öğretmenlere verilen değerle mümkün olacağını belirterek, "Atama bekleyen 900 bin öğretmen adayı dururken; gidip yandaş vakıflardan hizmet alırsanız, olmaz" ifadesini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, eğitim alanında atılması gereken adımları sıraladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hükümete çağrıda bulunan Akşener, "Gelir düzeyi düşük ailelerin çocukları için, kaliteli bir eğitimi ücretsiz olarak sağlayın. Öğretmelerimizin özlük haklarını iyileştirin, saygınlıklarını, niteliklerini arttırın. Öğretmensiz sınıf, öğretmensiz çocuk kalmasın. Her öğretmeni kadrolu olarak istihdam edin." dedi.
"Eğitime önem vermek lafla olmaz; icraatla, yapılan yatırımla, öğretmenlere verilen değerle olur." diyen İYİ Parti lideri Akşener, "Okul yöneticilerinin seçiminde ve atamasında esas alınan liyakatle olur. Atama bekleyen 900 bin öğretmen adayı dururken; gidip yandaş vakıflardan hizmet alırsanız, olmaz." değerlendirmesinde bulundu.
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