Meral Akşener'den Beştepe'nin günlük harcamasına sert eleştiri

ANKARA Yenimahalle'de vatandaşlara seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sarayın günlük harcaması 2 trilyon lira. İnsanların kafasına kafasına çay atıyor. Bu, reva mıdır? Bu, kul hakkıdır." dedi.

Meral Akşener, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ve Yenimahalle Belediye Başkan adayı Fethi Yaşar ile Yenimahalle ilçesindeki İvedik Caddesi'nde düzenlenen mitinge katıldı.

Akşener, yaptığı konuşmada, partisinin kurulma sürecinde yaşadıkları sıkıntıları aşmalarında Yaşar'ın kendilerine destek verdiğini söyledi. Türkiye'nin ekonomik olarak zor günler yaşadığını ifade eden Akşener, gittiği her noktada bununla karşılaştığını anlattı.

"BU REVA MIDIR? BU KUL HAKKIDIR"

Meral Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İş aramaktan vazgeçmiş gençlerimizi konuşmaya devam edeceğiz. Sarayın günlük harcaması 2 trilyon lira. İnsanların kafasına kafasına çay atıyor. Bu, reva mıdır? Bu, kul hakkıdır. Sandığa gidip kulağı çekeceksiniz, ondan sonraki fasılda Büyükşehirde Mansur Başkan, Yenimahalle'de ise Fethi Yaşar seçilecek. Martın sonu bahar, Yenimahalle iyi olacak, Ankara iyi olacak. Hepimizin inançlarının sorgulandığı bir dille, hepimizin ne olduğunun sorgulandığı bir dille seçim yapılırsa o dilin sahiplerine hayır çıkmaz."

ADAYLARA TALİMAT

"Bu milleti tehditle korkutmaya kalkışanların, 31 Mart akşamı sandıklar açıldığında o kulağının nasıl mosmor çekildiğini göreceklerine eminim. Bu iki arkadaşımdan şunları istiyorum. Hakkın ve haklının yanında yer alacaklar, insan ayırmayacaklar, garibanın yanında olacaklar ama kafasına kafasına kakmayacaklar."

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2019, 09:46