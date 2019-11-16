Meral Akşener'den başsağlığı mesajı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde şehit düşen Bekir Can Hereklioğlu için başsağlığı mesaj yayımladı.
GÜNDEM 16.11.2019, 21:52
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Milletimizin başı sağ olsun! Barış Pınarı Harekâtı'nda, terör örgütü pkk'nın saldırısı sonrası kaldırıldığı hastanede Şehit düşen Kahramanımız Bekir Can Hereklioğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin aziz hatıraları, Gazilerimizin fedakârlıkları asla unutulmayacaktır"
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