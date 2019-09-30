Meral Akşener de hastanelik oldu!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de ishal salgını nedeniyle hastaneye yatanlar arasında yer aldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bilinmeyen bir nedenle ishal oldu. Aldığı ilaçlarla rahatsızlığını gideremeyen Akşener, cumartesi akşam saatlerinde Ankara Güven Hastanesi’ne gitti. İlk bulgulardan sonra Akşener’in hastanede tedavisinin sürmesi uygun bulundu.
Akşener’in rahatsızlığının önemli ölçüde giderildiği öğrenildi. Akşener’in bugün 19.30’da milletvekilleriyle buluşacağı yemek de rahatsızlığı nedeniyle iptal edildi.
Öte yandan parti yetkililerinden bir kaçı dışında Akşener’in hastanede olduğu bilinmiyor. Akşener, pazartesi günü(yarın) taburcu edilecek.
BELEDİYE AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Hükümete yakın gazeteler başkentteki ishal salgının şebeke suyundan kaynaklandığı ileri sürmüşlerdi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yapılan tahlillere dayanarak salgının sudan kaynaklanmadığını açıklamıştı.
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
|İmsak
|05:25
|Güneş
|06:44
|Öğle
|12:53
|İkindi
|16:14
|Akşam
|18:51
|Yatsı
|20:05
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|5
|5
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Balıkesirspor
|6
|10
|6. Keçiörengücü
|6
|10
|7. Osmanlıspor
|6
|10
|8. Adana Demirspor
|5
|9
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. West Ham
|7
|12
|5. Tottenham
|7
|11
|6. Chelsea
|7
|11
|7. Bournemouth
|7
|11
|8. Arsenal
|6
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. Burnley
|7
|9
|11. M. United
|6
|8
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2