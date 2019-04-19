Memurların, görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

KAMU Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan düzenleme ile belediyelerde, görevde yükselme sınavını yapacak kurum değişti. Daha önce İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan sınavlar artık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak. İl Özel İdareleri ve bunların kurdukları birlikler için görevde yükselme sınavı ise İçişleri Bakanlığı yapılmaya devam edilecek.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan o düzenleme...

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 12'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "mahalli idareler için İçişleri Bakanlığınca" ibaresi "belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, il özel idareleri ve bunların kurduktan birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar için İçişleri Bakanlığınca" şeklinde, "il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri ve belediyelerin kurduktan birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar tarafından talep edilmesi halinde, bu kurumların görevde yükselme sınavları ile unvan değişikliği smavlan İçişleri Bakanlığınca" ibaresi "belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, il özel idareleri ve kurumlarının kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar için İçişleri Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İl özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardaki personel için içişleri Bakanlığı" ibaresi "Belediyeler ve kurumlarının kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardaki personel için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, il özel idareleri ve kurumlarının kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardaki personel için İçişleri Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İçişleri Bakanlığına" ibaresi "belediyeler ve kurumlarının kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, il özel idareleri ve kurumlarının kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar için İçişleri Bakanlığına" şeklinde değiştirilmiştir.