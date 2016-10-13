Memur olmak isteyenler dikkat! Bir dönem sona eriyor...

MEMUR olmak isteyenler dikkat! Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem bugün köşesinde FETÖ ile mücadele kapsamında kamuda yapılacak değişiklikleri kalema aldı.



İşte Erdem'in o yazısı:



Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kapsamında devlet personel rejiminde devrim gibi yenilikler devam ediyor. Edindiğimiz bilgilere göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen alımlarında uygulanan sözlü sınav sistemi artık tüm kamu kurumlarına yaygınlaştırılacak. İlk uygulama Sağlık Bakanlığı'nda 2017'den itibaren başlıyor.



ARŞİV VE GÜVENLİK TARAMASI



Kamuda ağırlıklı olarak sözleşmeli personel Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları'nda bulunuyor. Bu iki bakanlığa alınacak tüm sözleşmeli personel sözlü sınav ve mülakattan geçirildikten sonra göreve başlayacak. Buna ilave olarak güvenlik ve arşiv soruşturmaları da yapılacak. Söz konusu sistem daha sonra tüm kamu kurumlarında da uygulanacak. Böylece KPSS puanının yanında sözlü sınav da gerekecek. Sistem FETÖ mensuplarının kamuya sızmalarının önüne geçilmesini sağlayacak.



SORU ÇALARAK GİRDİLER



Halen yürürlükteki uygulamaya göre kamuda görev almak isteyen memur adayları B grubu kadrolar için Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girdikten sonra ÖSYM tarafından ilan edilen kadro ve pozisyonlara müracaat ediyor. Yüksek puan alanlar doğrudan kamuda memur olabiliyor. Özellikle FETÖ bu yolla elemanlarını kamuya sokabiliyordu. Soruları çalan teröristler bu yolla yüksek puanlara ulaşabiliyordu. Sadece adli sicile bakıldığı için de örgüt elemanları ayırt edilemiyordu.

Sözlü sınavla birlikte ÖSYM'nin merkezi yerleştirme sistemi de sona ermiş olacak. Bundan sonra memur olmak isteyenler sözlü ve mesleğine göre uygulamalı sınava girmek zorunda kalacak. Böylece merkezi yerleştirme yerine kurumsal alım uygulanacak. Kamuda ilk defa görev yapacaklar için ayrıca güvenlik ve arşiv soruşturması da yapılacak. Güvenlik soruşturması neticelendirilmeden hiçbir aday kamuda memur olamayacak.



ÖSYM YAPIYOR

Merkezi yerleştirme sisteminde Devlet Personel Başkanlığı ülke genelindeki tüm kamu kurumlarından personel talebi toplayarak bir liste oluşturuyor. Listedeki kontenjanlara ÖSYM tarafından KPSS puan sıralamasına göre yerleştirme yapılıyor. Bu işlem yılda iki kez (kasım-haziran) gerçekleştiriliyor. Merkezi yerleştirme ile kadrolu memur ile KİT sözleşmeli personel alınıyor. Öğretmen alımları gibi kurumsal alımlar bunun dışında tutuluyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.