Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Şok iddia! D vitamini bir işe yaramıyor...
Şok iddia! D vitamini bir...
Sadece ses ile HDD hacklemek mümkün!
İsrail‘deki Ben Gurion Devlet Üniversitesi...
Instagram önerilerinden artık kaçış yok!
Instagram önerilerinden artık kaçış yok!
Telefonları yavaşlatmak Apple'a pahalıya mal olacak
Telefonları yavaşlatmak Apple'a pahalıya mal...

Melih Gökçek’in ‘yasağı’ kaldırıldı!

Ankara’da metro vagonlarında müzik yapan amatör sanatçılara, Melih Gökçek döneminde getirilen yasak kaldırıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, metro vagonlarında yolcuları rahatsız etmemek şartı ile, amatör müzisyenlerin faaliyetlerine izin verdi

Melih Gökçek’in ‘yasağı’ kaldırıldı!

Ankara’da metro vagonlarında müzik yapan amatör sanatçılara, Melih Gökçek döneminde getirilen yasak kaldırıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, metro vagonlarında yolcuları rahatsız etmemek şartı ile, amatör müzisyenlerin faaliyetlerine izin verdi

28 Aralık 2017 Perşembe 15:23
Melih Gökçek’in ‘yasağı’ kaldırıldı!
banner404

ANKARA Metrosunda Gökçek döneminde sık sık müzik kavgası yaşanıyordu. 2013'de yolculardan izin alan üç gencin, gitar eşliğinde şarkı söylemesi üzerine metroyu kullanan görevli uyarıda bulunmuş, gençler, müziğe devam edince metro durdurulmuştu. Görevli, “Gitar çalmak yasak” diyerek uyarıda bulunmuştu.
Benzer bir olay da 2014 yılının kasım ayında yaşandı. Metro vagonunda müzik yapan iki genç, belediyenin güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılmak istendi ve “Vagondan çıkmazsanız tren gitmeyecek” diyerek müzisyenlere tepki gösterdi. Yolcuların ‘Biz şikayetçi değiliz' demesine rağmen, müziğe izin verilmedi.
RAHATSIZ ETMEMEK ŞARTI İLE
Metrodaki müzik, yeni Başkan Mustafa Tuna döneminde de bir vatandaşın şikayeti ile gündeme geldi. Vatandaş Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mavi Masa'yı arayarak, “Metrodaki yabancı uyruklu çocuklar dileniyor, müzik yapanlar da rahatsız ediyor'' dedi. Mavi Masa görevlileri ise ‘'Böyle bir durumda acil butonuna basın, bir sonraki durakta bu kişiler güvenlik görevlilerince indirilip ceza kesilecek'' cevabını verdi.
 
Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise mesajın yanlış anlaşıldığını, metro vagonlarında sadece dilenen veya yolcuları rahatsız edenler için acil butonuna basılabileceğini belirttiler. Acil butonunun sessiz olduğunu ve diğer yolcuları etkilemediğini belirten belediye yetkilileri, ‘Yolcuları rahatsız eden veya güvenliklerini tehlikeye atan kişiler, bir sonraki durakta güvenlik görevlileri tarafından istasyondan dışarı çıkarılır. Cezai yaptırım, belediyenin yetkisinde değil” açıklaması yaptı.
 
Metroda müzik yapmanın, yolcuları rahatsız etmemek koşuluyla serbest olduğu da açıklandı. Amatör sanatçıların müziğinin belli kriterler içinde kimseyi rahatsız etmeyeceğini belirten Belediye yetkilileri, sanatçıların metroda müzik yapmasının herhangi bir sakıncası olmadığını vurguladılar.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir BelediyesiMelih GökçekKavga
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da 3 milyon 834 bin TL'lik dev ihale
Alanya'da 3 milyon 834 bin TL'lik dev ihale
Alanya Kent Meydanı'na 2018'de başlanacak
Alanya Kent Meydanı'na 2018'de başlanacak
15 dakika erken çıktığı için kovulmuştu, mahkeme işçiyi haklı buldu
15 dakika erken çıktığı için kovulmuştu, mahkeme işçiyi haklı buldu

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim