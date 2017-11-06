Melih Gökçek'ten Mustafa Tuna açıklaması

ANKARA eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Belediye Başkanlığı görevine seçilen Mustafa Tuna ile ilgili resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.

Gökçek mesajında; "Mustafa Tuna ABB Başkanlığına seçildi. Kendisine hayırlı hizmetler temenni ediyorum. İnanıyorum ki 1,5 sene de çok güzel hizmetler yapacak." dedi.