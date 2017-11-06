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Melih Gökçek'ten Mustafa Tuna açıklaması

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yeni Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Melih Gökçek'ten Mustafa Tuna açıklaması

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yeni Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

06 Kasım 2017 Pazartesi 18:12
Melih Gökçek'ten Mustafa Tuna açıklaması
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ANKARA eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Belediye Başkanlığı görevine seçilen Mustafa Tuna ile ilgili resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.

Gökçek mesajında; "Mustafa Tuna ABB Başkanlığına seçildi. Kendisine hayırlı hizmetler temenni ediyorum. İnanıyorum ki 1,5 sene de çok güzel hizmetler yapacak." dedi.

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Melih GökçekMustafa TunaTwitter
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