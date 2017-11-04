Melih Gökçek'ten ilginç paylaşım: Mesaj Erdoğan’a mı?

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın isteğiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa ettirilen Melih Gökçek sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Melih Gökçek, hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin “Türkiye'nin en yaşanılır kentleri...” başlıklı haberini “İşte 2017'de Türkiye'nin en yaşanabiler şehirleri” diyerek paylaştı. Habere göre, en yaşanılır kentler arasında Ankara birinci sırada yer alıyor. Ancak Gökçek’in paylaştığı Sabah haberi 2010 yılına ait.

Peki Gökçek 7 yıl önceki haberi neden bugün yapılmış bir haber gibi paylaştı ve sonra bu haberi Twitter hesabından sabit tweet haline getirdi? Oda TV'nin haberine göre Gökçek’in paylaşımında bir ayrıntı daha dikkat çekiyor. Ankara’nın sıralamada birinci olduğunu yazan Gökçek, İstanbul’un 5’inci, Kayseri’nin de 24’üncü olduğunu paylaşıyor. Arada birçok AKP’li Belediye varken, Gökçek özellikle İstanbul ve Kayseri’nin de sıralamadaki yerini yazıyor. Melih Gökçek’in istifasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Başkanlığı yapmıştı. Üstelik Melih Gökçek’le aynı dönemde. Yani Gökçek 1994 yılında Ankara’nın başına geçerken, Erdoğan da İstanbul büyükşehir belediye başkanlığının koltuğuna oturmuştu.

Belediye başkanlarının istifasını tebliğ eden bir diğer isim ise; Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki…

Özhaseki de 1998’den 2015 yılına kadar Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Melih Gökçek kendisini istifaya götüren sürecin baş aktörlerine, üstü kapalı mesaj vermeye devam ediyor. Üstelik, 2010 yılına ait bir habere “2017” diyerek…