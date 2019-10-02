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Melih Gökçek'ten gündem yaratan iddiaya yanıt: Bu lafı size yedireceğim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Gökçek döneminde yapılan Ankapark'ın maliyetinin 700-750 milyon dolar olduğunu söyledi. Melih Gökçek, Yavaş'ın yaptığı açıklamalara tepki göstererek fatura talebinde bulundu ve "Bu lafı size yedireceğim Sayın Yavaş" dedi.

GÜNDEM 02.10.2019, 14:39
Melih Gökçek'ten gündem yaratan iddiaya yanıt: Bu lafı size yedireceğim
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ANKARA Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün akşam katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.Yavaş, Ankapark'a 2014 yılında da karşı çıktıklarını belirterek 'Bu işe karşı çıkanlara hakaret eden tweetler atıldı. Maliyetine 200 milyon dediler, sonra 300-400 milyon dediler. Sürekli rakam değişti. Teftişlerimiz devam ediyor. Dolar kuru artıyor azalıyor, 700-750 milyon dolar belediyeye maliyeti. İsteyen herkese faturalarını yollayabilirim. 50 milyon dolar az bir para değil ama dolar kuru nedeniyle değişiyor bu rakam. Bu para, belediyenin ailelere yaptığı yardımı 30 yıl boyunca karşılar. Biz kurtarmaya uğraşıyoruz ama orası batıyor' demişti

GÖKÇEK: FATURALARI İSTEDİM

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Yavaş'ın yaptığı açıklamalara Twitter hesabından tepki gösterdi. Gökçek, 'Yavaş dün akşam Ankapark'ın 700-750 milyon dolara mal oldu dedi. Bu lâfı size yedireceğim Sayın Yavaş. Lâfla bu işi örtemezsiniz. 'İsteyen herkese bunların faturalarını takdim etmeye hazırım' dediniz. Ben de bu akşam Mavi Masa'ya müracaat edip resmen faturaları istedim' diye konuştu.

#Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı #Melih Gökçek
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