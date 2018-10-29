Melih Gökçek'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt verdi. Gökçek, "Sayın Bahçeli, beni sözleriyle onore etmiştir. Teşekkür ediyorum" dedi

Melih Gökçek'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt!
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MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Gökçek’in adaylığı konusunda yaptığı açıklamaya Gökçek’ten yanıt geldi.
Melih Gökçek, Twitter’dan yaptığı açıklamada;
“Sayın Bahçeli, Türkiye’nin başı sıkıştığı her anda, ülkenin düze çıkışında anahtar rolü oynamış bir vatanseverdir... Sayın Bahçeli, sözleriyle beni inanılmaz şekilde onore etmiştir... Sözleri bana şeref vermiştir... Teşekkür ediyorum...” ifadelerini kullandı.
Bahçeli, "MHP'den gönül rızası ile belediye başkanı olmak istiyorum' diyorsa o da ayrı bir konu. MHP'ye şeref kazandırır" diye açıklamada bulunmuştu.

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2018, 17:56
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