Melih Gökçek'ten Ankara'yı sallayan jet ski paylaşımına sert tepki

CHP'li Gürsel Tekin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir depoda yapılan incelemede jet ski bulunduğunu belirtmişti. Jet skinin belediye envanterinde kayıtlı olmadığını, kime ait olduğunun ve neden alındığının anlaşılamadığını aktaran Tekin, "AK Parti zihniyeti deniz olmayan yere Jet Ski alacak israftır, fütursuzluktur" ifadesini kullanmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in jet ski iddiasına Twitter hesabından yanıt verdi.

Gökçek şu ifadeleri kullandı;

"Yakışmadı sana Sn Gürsel Tekin. Çocukla çocuk olmak, cahille cahil olmak, dolduruşa gelip dolmuşa binmek çok ayıp. ABB 4. aya geldi. İcraat sıfır. Böyle asparagas haberlerle beceriksizliğini kapatmak istiyor. Siz de alet oluyorsunuz. Hayret bu jet ski senin fotoğrafla aynı.

"ASKİ ENVANTERİNDE KAYITLI"

Sahibi bilinmiyor dediğiniz jet ski, 2010 yılında Ramazan şenlikleri dolayısıyla 2. el olarak alınan ve ASKİ envanterinde olan bir araçtır. Yeni depocular ve basın müşavirleri cahil olunca hem kendilerini, hem Mansur Yavaş'ı böyle rezil ediyorlar. İşte o tarihli belediye bülteni."