Melih Gökçek'in yerine kulislerde konuşulan iki isim

İSTİFA edeceğini açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, cumartesi günü görevini bırakıyor. O güne kadar da veda ziyaretleri yapacağını açıkladı. Merak edilense 23 yılın ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna kimin oturacağı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, cumartesi günü görevinden ayırılıyor. Saat 14'te Büyüksehir Belediye meclisi olağanüstü toplanacak ve gökçek istifa edecek. Cumartesi gününe kadar da veda ziyaretleri yapacak.

Gözlerse, Gökçek'ten sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kimin getirileceğinde.

Gökçek'in istifasının ardından 10 gün içinde Belediye Meclisi'nde seçim yapılacak.

Başkan seçilmek için iki iki turda üçte iki çoğunluk aranacak, bulunamazsa üçüncü turda en çok oyu alan isim seçilmiş olacak.

Kulislerde Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ile Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın aday olabileceği konuşuluyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçim yapılana kadar Meclis Birinci Başkanvekili Ali İhsan Ölmez vekalet edecek.