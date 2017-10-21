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Melih Gökçek'in eşinden istifa açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, günlerdir süren istifa süreci ile ilgili suskunluğunu korurken eşi Nevin Gökçek bugün Ankara’da bir açılışa katıldı

Melih Gökçek'in eşinden istifa açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, günlerdir süren istifa süreci ile ilgili suskunluğunu korurken eşi Nevin Gökçek bugün Ankara’da bir açılışa katıldı

21 Ekim 2017 Cumartesi 08:55
Melih Gökçek'in eşinden istifa açıklaması
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AYNI zamanda Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı (SOS) Onursal Başkanı olan Nevin Gökçek, Ankara’da Hacı Bayram Camii’nin yanında Hacı Bayram-ı Veli’nin yaşadığı evin ve çevresinin temsil edildiği ve kişisel eşyalarının sergilendiği alanın açılışını yaptı.
Nevin Gökçek gazetecilerin istifa süreci ile ilgili sorularını yanıtlamazken “Manevi bir açılış için geldik. Hayırlı cumalar” demekle yetindi.
Nevin Gökçek’in konuşmasında “Rabbim gerçekten seven sevilen insan olmayı cümlemize nasip etsin” cümlesi dikkat çekti. Gökçek çiftinin bugün hem doğum günleri hem de evlilik yıl dönümleri. Melih Gökçek bugün 69 yaşına girerken, evliliklerinin de 42 yılı.

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Nevin GökçekIstifaAkpMelih Gökçek
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