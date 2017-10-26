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Melih Gökçek'in AKP'lilerle vedasında duygusal anlar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AK Partili Meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanlarıyla son grup toplantısında vedalaştı

Melih Gökçek'in AKP'lilerle vedasında duygusal anlar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AK Partili Meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanlarıyla son grup toplantısında vedalaştı

26 Ekim 2017 Perşembe 10:04
Melih Gökçek'in AKP'lilerle vedasında duygusal anlar
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ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, istifasından önce Belediye Meclisi’ndeki AK Partili Meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanlarıyla son grup toplantısında vedalaştı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la pazartesi yaptığı görüşme sonrası Twitter hesabından 28 Ekim Cumartesi günü istifa edeceğini açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki AK Parti’li Meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanlarıyla son grup toplantısında vedalaştı.
"CUMHURBAŞKANI İLE TERS DÜŞMEM"
Duygusal anların yaşandığı toplantıda Gökçek’in Ankapark ve İnanç Müzesi gibi büyük projeler için destek vermeye hazır olduğunu söylediği öğrenildi. Gökçek, toplantıda “Ben gerekirse bu projeler için gönüllü olarak gelirim her türlü desteği veririm. Yeter ki bu projeler tamamlansın” dedi.

"BU DAVA BÜTÜN İSLAMIN DAVASIDIR"
AK Parti ve Cumhurbaşkanı ile ters düşmeyeceğini bir kez daha vurgulayan Gökçek ayrıca “Bu dava bütün İslamın davasıdır ben bu davada kendi nefsimi öne çıkartmam. Bu dava için elimden gelen her türlü katkıyı da yapacağım” dediği belirtildi.
Toplantı sonunda Gökçek ve belediye meclis üyeleri toplu fotoğraf çektirirken Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Bekir Ünüvar da fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.


ARKA KAPIDAN GİRDİ
Saat 15.00’da başladığı öğrenilen toplantı basına kapalı gerçekleşirken, Gökçek, görüntülenmemek için toplantı salonuna arka kapıdan giriş yaptı. Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in Başkanlık girişinden binaya giriş yaptığı görüntülere yansıdı.

Gökçek'in veda turları istifasını açıklayacağı cumartesi gününe kadar devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek
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