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Melih Gökçek için yeni iddia: Gece uzun olacak...

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın iddiasına göre Gökçek bu gece (14 Ekim 2017) "herkesin beklediği" kararı birlikte çalıştığı personele açıklayacak

Melih Gökçek için yeni iddia: Gece uzun olacak...

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın iddiasına göre Gökçek bu gece (14 Ekim 2017) "herkesin beklediği" kararı birlikte çalıştığı personele açıklayacak

14 Ekim 2017 Cumartesi 21:57
Melih Gökçek için yeni iddia: Gece uzun olacak...
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CHP'Lİ Yarkadaş, adı istifa edeceği iddia edilen belediye başkanları arasında geçen Ankara Büyükşegir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasına ilişkin yeni iddialardabulundu. Yarkadaş sosyal medya hesabından "Melih Gökçek, bu gece herkesin beklediği kararı birlikte çalıştığı personeline açıklayabilir... Gece uzun olacak" açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Melih GökçekBarış Yarkadaş
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