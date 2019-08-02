Melih Gökçek'i harekete geçiren karar! Suç duyurusunda bulunuyor

ESKİ Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Mustafa Tuna'nın başkanlığı döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı görevi yaptığı sırada ismini levhalardan sildiren Adnan Yuva hakkında suç duyurusunda bulunacağını kişisel twitter hesabından açıkladı. Gökçek yaptığı açıklamada, "Şimdi savcılığa açık suç duyurusunda bulunuyorum. Adnan Yuva'dan meclis kararı almadan bu işi yaptığı için görevi kötüye kullanma ve kamu zararı verme nedeniyle soruşturma açılsın" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın tarihi ünlü parklarındaki levhalarda yer alan 'İ. Melih Gökçek' ifadesi kaldırılmıştı. Parklara attığı imzaların üzeri beyaz şeritle kapatılan Melih Gökçek, bunun sorumlusunun Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Adnan Yuva olduğunu iddia etmişti.

"GÖREVİNİ YAPMAKTA GECİKMİŞTİN"

Yaklaşık bir sene önce yaşanan olayın ardından Melih Gökçek, 30 temmUz 2018'de twitter hesabından "Teşekkürler Adnan… Görevini yapmakta gecikmiştin… Medyaya telefon açıp tek tek haber verdiğin için teşekkür ediyorum…" mesajını paylaşmıştıGökçek'in bir sene önce konuyla ilgili attığı diğer twitler şöyle; "Bugüne kadar cevap vermedim ama, adımın parklardan kaldırılmasına değil, bunun belediye de çalışan birisi tarafından gazetelere telefon açarak 'haberi atlamayın, fotoğrafta gönderdik' demesine canım sıkıldı. Twitimin altına yapılan yorumlara teşekkür ediyorum. tek tek RT edemedim." "Maalesef bütün bu işleri belediye de tek kişi organize ediyor ve kimsenin lafı bu daire başkanına geçmiyor… Kızılay'ın ortasında 15 Temmuz'un simgesi bayrağı kaldırttıran aynı kişi. tamir etmek için söktük diye medyaya açıklama yapmıştı. aradan 8 ay geçti."