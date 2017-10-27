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Melih Gökçek görevinden yarın istifa edecek

Melih Gökçek, 23,5 yıl sürdürdüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yarın veda ediyor

Melih Gökçek görevinden yarın istifa edecek

Melih Gökçek, 23,5 yıl sürdürdüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yarın veda ediyor

27 Ekim 2017 Cuma 19:40
Melih Gökçek görevinden yarın istifa edecek
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ANKARA Büyükşehir Belediyesi Meclisi, yarın Melih Gökçek’in istifası için saat 14.00'te Ankara Büyükşehir Belediye Konferans Salonu'nda olağanüstü toplanacak. Gökçek olağanüstü toplanacak olan Belediye Meclisi’nde istifasını verecek ve Belediye Meclis üyelerine veda edecek. 23,5 yıl sürdürdüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na veda edecek olan Gökçek, bu zamana kadar ki icraatlarına ilişkin meclis üyelerine detaylı bir sunum yapacak. 

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Anahtar Kelimeler:
IstifaMelih GökçekAnkara
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