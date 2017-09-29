Mehmetçikten sınırın diğer tarafında gövde gösterisi!

REUTERS, Suriye'de muhalifler tarafından alınan El Bab kentinde Türk ordusuna ait askeri araçların fotoğraflarını servis etti.

ÖSO GÜÇLERİ DE ORADA

Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin kuzeyinde uzun bir süre askeri hâkimiyet kurduğu merkezi El Bab, birkaç aylık kuşatmanın ardından örgütten temizlenmişti. El Bab'da halihazırda Türkiye'nin Suriye iç savaşının başından beri desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri de bulunuyor.

TÜRKİYE, ASKERİ SIĞINAK YAPIYOR

Türkiye, son haftalarda Suriye sınırındaki Kilis ve Hatay çevresine askeri yığınak yapıyor. Birinci Ordu birliklerinden sınıra çok sayıda tank, zırhlı araç ve top sevk edildi.

500 ASKERİN GÖZLEMCİ OLARAK GİDECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

Son haftalarda İdlib'de Türkiye ve Rusya'nın uzlaştığı çatışmasızlık durumu nedeniyle 500 askerin gözlemci olarak Suriye topraklarına gideceği açıklanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ankara ziyaretinde de İdlib'deki durumunda görüşüldüğü ifade edilmişti.