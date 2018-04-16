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Mehmetçik’ten gençliğin mektubuna cevap

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER)’in şubat ayı içerisinde Türkiye genelinde düzenlemiş olduğu ve ülke genelinde büyük yankı bulan ‘Gençlik Mehmetçiye Yazıyor’ isimli mektup kampanyasına Mehmetçik de kayıtsız kalmayarak mektup gönderen gençlere mektupla cevap verdi

Mehmetçik’ten gençliğin mektubuna cevap

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER)’in şubat ayı içerisinde Türkiye genelinde düzenlemiş olduğu ve ülke genelinde büyük yankı bulan ‘Gençlik Mehmetçiye Yazıyor’ isimli mektup kampanyasına Mehmetçik de kayıtsız kalmayarak mektup gönderen gençlere mektupla cevap verdi

16 Nisan 2018 Pazartesi 18:41
Mehmetçik’ten gençliğin mektubuna cevap
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MİDDER’in şubat ayı içinde tüm Türkiye genelinde başlattığı mektup kampanyasında yazılan mektuplar MİDDER’in Genel Başkanı Serhat Çağ ve yönetim kurulu üyeleri tarafından Hatay Hassa’daki birliklere teslim edilmişti. Şırnak’tan bir öğrencinin yazdığı mektup ve içerisinde Mehmetçiğe hediye olarak gönderdiği çorap cephedeki askere moral olmuş ve duygu dolu anlar yaşatmıştı. Mehmetçik de bu duygu dolu mektuplara kayıtsız kalmadı. Gelen mektuplara cevap niteliğinde Mehmetçik tarafından yazılan mektuplar sınır komutanlıklarına teslim edilerek ilgili şubelere gönderilmek üzere postalandı. 

Mehmetçikten gelen mektupları teslim alan MİDDER yetkilileri adına bir açıklama yapan Genel Başkan Serhat Çağ, “Gençlerimizin Afrin’deki Mehmetçiğe hazırlamış oldukları Gençlik Mehmetçiğe yazıyor kampanyası çok güzel ve anlamlı bir projeydi. Sınırlarımızın ve vatanımızın Müdafaası için cephede savaşan yiğitlere bir nebze moral olmak ve onlara motivasyon sağlamak istemiştik. Türkiye’nin dört bir yanından gelen mektuplar hem bizlere hem de askerlerimize yoğun duygular yaşatmıştı. Şimdi en az bizim yaptığımız organizasyon kadar değerli bir durum ile karşı karşıya kaldık. O da cephedeki aslanların mektupların sahibi kardeşlerine cevap mektupları yazması. İnanın çok duygulandık. Bu hassasiyet ve inanç bu milletin evlatlarında olduğu sürece bizim bileğimizi hiç kimse bükemez ve bu millet hiçbir güç karşısında Allah’ın izniyle eğilmez. MİDDER ailesi ve Türk gençliği olarak bizler de Mehmetçiğe bu anlamlı davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
15 TemmuzMilli IradeMİDDER
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