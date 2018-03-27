Mehmetçik "Türk askeri bizi kurtarsın" diyen ilçeye operasyon başlattı

ZEYTİN Dalı Harekâtı'nda Afrin'den sonraki hedef olan ilçenin alınması için harekete geçildi. Afrin'in doğusundaki ilçe Tel Rıfat'ın YPG'li teröristlerden temizlenmesi için beklenen operasyon başladı.

YEREL KAYNAKLAR BİLDİRDİ

Yerel kaynaklar, Türk özel kuvvetler askerleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin bugün harekete geçtiğini bildiriyor. Tel Rıfat, Fırat Kalkanı Harekâtı ile teröristlerden temizlenen Mare ve Afrin arasında yer alıyor.

10 BİN ÖSO MENSUBU KATILIYOR

20 Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı Harekâtı, Tel Rıfat'ın alınmasıyla tamamlanacak.

İhlas Haber Ajansı, bugün geçtiği haberde namluların Tel Rıfat'a çevrildiğini bildirmişti. Ajans, ÖSO'ya bağlı 10 bin silahlı unsurun operasyona katılacağını aktarıyor.

HALK GÖSTERİ DÜZENLEMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi cumartesi günü yerel halk gösteri düzenlemiş ve "Türk askeri bizi de kurtarsın" sloganları atmıştı.