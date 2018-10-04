Mehmetçik'in kanı yerde kalmadı! 10 terörist öldürüldü

TÜRK Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında 10 terörist etkisiz hale getirildi.

BATMAN'DA 4 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı.

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI, 13 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak ve Siirt kırsalında belirlenen terör hedeflerine hava harekatları düzenledi. Dün ve bugün düzenlenen hava harekatları neticesinde Siirt'te 3, Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerinde de 10 olmak üzere toplam 13 terörist etkisiz hale getirildi. Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.