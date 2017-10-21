Mehmetçik hainlerin kış üslenmesini imha etti!

TERÖR örgütü PKK’nın Kuzey Irak’ın Zap bölgesindeki kamplarına yönelik başlatılan operasyon sürüyor. Şimdiye kadar 24 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda özel birlikler arazide arama tarama faaliyeti yürütüyor. Bölgeden ilk fotoğraflar da gelmeye başladı. Örgütün kış üstlenmesinin hedefleyen harekatta, Mehmetçik neredeyse bölgeyi karış karış tarıyor.

İKİ İLDE SÖZDE LİDER

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı 12-18 Ekim tarihleri arasında sürdürülen operasyonlarda, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

19 SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Açıklamada şu bilgilere yer verildi: “İcra edilen operasyonlarda 3 adet Piyade Tüfeği, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet roketatar, 4 adet av tüfeği, 2 adet tabanca olmak üzere toplam 11 adet silah, 3 adet silah namlusu, 156,2 kg amonyum nitrat, 5 adet el bombası, 330 adet hafif silah mühimmatı, 4 adet havan mühimmatı, 23 adet RPG-7 roketi, 2 top mermisi, 6 kg tahrip kalıbı, 1adet mayın, 8 adet fünye, 2 gece görüş dürbünü ele geçirildi.

İnlerine girdiler

Güvenlik güçleri teröristler tarafından kullanılan 19 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bularak imha etti.