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Mehmetçik, DEAŞ'lı teröristlerin kaçırıldığı hapishaneye böyle girdi

Bakan Hulusi Akar'ın "YPG'li teröristlerin tutuklu DEAŞ'lıları hapishaneden kaçırdı" açıklamasından sonra Türk askerleri hapishaneye girdi. Cezaevine operasyon düzenleyen askerlerin başındaki kamera ise o anları anbean kaydetti.

GÜNDEM 14.10.2019, 16:00
Mehmetçik, DEAŞ'lı teröristlerin kaçırıldığı hapishaneye böyle girdi
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MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın " YPG'li teröristlerin tutuklu DEAŞ'lıları hapishaneden kaçırdı" açıklamasından sonra Türk askerleri teröristlerin kaçırıldığı hapishaneye girdi. Tel Abyad merkezdeki hapishane teröristlerce tamamen boşaltılırken yüksek duvarlarla çevrili binanın açık kapıları dikkat çekti.

TÜRK ASKERLERİ CEZAEVİNE GİRDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya ilişkin açıklamasında, "DEAŞ hapishanesine gittiğimiz zaman bunun YPG'li teröristler tarafından boşaltıldığını, oradaki DEAŞ'lıların kaçırıldığını gördük" ifadelerini kullanmıştı. Akar'ın açıklamaları sonrası Tel Abyad'daki hapishaneye Türk askerleri operasyon düzenledi. DEAŞ'lı teröristlerin kaçırıldığı hapishanede ise teröristbaşı Öcalan'ın posterlerinin bulunması dikkat çekti.

#YPG #Mehmetçik #DEAŞ
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