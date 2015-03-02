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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Mehmetçik 17 kişiyi kurtardı

Mehmetçik donmak üzere olan Suriyelileri kurtardı.Mehmetçik dommakta olan 10'u çocuk,2'si kadın, 17 kişiyi kurtardı

Mehmetçik 17 kişiyi kurtardı

Mehmetçik donmak üzere olan Suriyelileri kurtardı.Mehmetçik dommakta olan 10'u çocuk,2'si kadın, 17 kişiyi kurtardı

02 Mart 2015 Pazartesi 17:09
Mehmetçik 17 kişiyi kurtardı
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ŞIRNAK'IN Uludere İlçesi Irak sınırından Türkiye'ye kaçak olarak geçmek isteyen aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Suriyeli mülteciler, donma tehlikesi geçirince, haber verdikleri askerler tarafından helikopter alınarak kurtarıldı.Suriye'deki iç savaştan kaçarak Irak'a geçen ve buradan da yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçmek isteyen 10'u çocuk, 2'si kadın 17 Suriyeli sığınmaca, Uludere İlçesi'nin Yekmal Köyü bölgesine geldi. Dağlık ve karlı kaplı alanda daha fazla gidemeyen Suriyeliler, 156 Jandarma hattını arayarak donmak üzere olduklarını bildirip yardım istedi. Yardım talebi üzerine Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'ndan havalan iki helikopter bölgeye giderek, aldığı Suriyelileri komutanlığa getirdi. Sığınmacılarının bazılarının ayakkabılarının olmadığı görülürken, donma tehlikesi yaşadıkları belirtildi. Suriyeliler, 3 gün boyunca aç ve susuz kaldıklarını belirterek, dağlık alanda kar olması nedeniyle özellikle kadın ve çocukların büyük güçlük yaşadıklarını anlattı.Helikopter ilk müdahaleleri yapılan ve su ile bisküvi ikram edilen mülteciler, ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

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Son Güncelleme: 02.03.2015 16:13
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MehmetçikSuriyeliTürkiyeçocukKadınKurtardıDonmakta Olan
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