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Mehmetçiğin Afrin'de 'hilal pozu'

Afrin şehir merkezinde Mehmetçiğin hilal oluşturduğu anlar, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) tarafından görüntülendi. Görüntülerde konuşan görevli komutan, harekatta şehit olan Binbaşı Mithat Dunca'nın eşine "Mithat'ın intikamı yerde kalmadı, intikamını aldık. Lütfiye Hanım sen rahat et, burada 200 kardeşin var" sözleriyle seslendi

Mehmetçiğin Afrin'de 'hilal pozu'

Afrin şehir merkezinde Mehmetçiğin hilal oluşturduğu anlar, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) tarafından görüntülendi. Görüntülerde konuşan görevli komutan, harekatta şehit olan Binbaşı Mithat Dunca'nın eşine "Mithat'ın intikamı yerde kalmadı, intikamını aldık. Lütfiye Hanım sen rahat et, burada 200 kardeşin var" sözleriyle seslendi

18 Mart 2018 Pazar 17:59
Mehmetçiğin Afrin'de 'hilal pozu'
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SURİYE'NİN Afrin bölgesini teröristlerden arındırmaya yönelik  yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehir merkezinin Türk Silahlı  Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından kontrol altına alınmasının ardından  Mehmetçik kent meydanında bir araya gelerek hilal oluşturdu.
 
Acil bir durum anında müdahale edebilmek için tedbiren 4 Milli Akıllı  Mühimmatla havalanan SİHA tarafından kaydedilen görüntülere göre önce Afrin'de  kontrolü sağlayan tanklar ilçe merkezindeki meydanda konuşlandı.
 
Ardından TSK  mensubu askerler, tankların bulunduğu yerin hemen önünde hilal oluşturacak  şekilde bir araya geldi. Mehmetçiklerin oluşturduğu hilalin ön kısmında bayrak  açıldı.
 
'İntikam alındı'
 
Havadan SİHA'yla çekilen görüntüler dışında aynı anlar Mehmetçik  tarafından da meydanda kaydedildi. Görüntülerde, harekatta görev alan komutan,  Mehmetçiğe seslendiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
 
"Bu zafer öncelikli olarak Çanakkale şehitleri, ardından bu harekatta  şehit olmuş 46 personelimize ve ÖSO'dan şehit olmuş personelimize, özelinde Şükrü  Ünlü uzman çavuşumuza, Mithat Dunca binbaşıya armağan olsun. Mithat Dunca eşi  Lütfiye Hanım, kardeşleri Mustafa ve Metin, Mithat'ın intikamı yerde kalmadı,  intikamını aldık. Lütfiye Hanım sen rahat et, burada 200 kardeşin var, saygılar"
 

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Anahtar Kelimeler:
Afrin şehir
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