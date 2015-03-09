Mehmet Baransu’nun tutukluluğuna itiraz

BARANSU'NUN avukatları Ahmet Emre Bayrak ve Sercan Sakalı tarafından İstanbul Nöbetçi 5’inci Sulh Ceza Hakimliği’ne sunulan itiraz dilekçesinde Baransu’nun tutuklama kararının kaldırılarak tahliye edilmesi istendi.

İtiraz dilekçesini mahkemeye sunan avukatlar adliye önünde basın açıklaması yaptı. Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, Baransu’nun babası Bahattin Baransu ve eşi Nesibe Altun ile çok sayıda gazeteci de Baransu’ya destek için adliye önünde toplandı.

Avukat Sercan Sakallı tarafından yapılan açıklamada devletin gizli belgeleriyle ilgili suçlama gerekçesiyle Baransu hakkında daha önce savcılık tarafından takipsizlik kararı verildiğini hatırlattı.

“İNTİKAM YEMİNLERİ EDEN ESKİ EŞ SÜRECE DAHİL EDİLDİ”

Metris Cezaevi’nde bulunan Baransu’nun derhal salıverilmesi için gerekli itirazları yaptıklarını belirten avukat Sercan Sakallı, geçtiğimiz günlerde Baransu’nun eski eşinin evinde yapılan aramalara da değindi. Avukat Sakallı, “Baransu’nun 3 yıl önce boşandığı ve sosyal medya üzerinden intikam yeminleri eden ‘manevi anlamda yaralı’ eski eşi, maalesef bu sürece dahil edilmiştir. Sahte isimle ihbar yaptırılmış, gizli kapaklı sözde aramalar yapılmıştır.

“DELİLLER KİMİN EVİNDE BULUNMUŞSA SORUMLUSU ODUR”

“Baransu’nun ikameti ve işyeri ışında kullandığı başka adres yoktur” diyen avukat Sakallı, “Bulunduğu iddia edilen deliller kimin ikametgâhında bulunmuşsa sorumlusu odur. Baransu’yu bağlamamaktadır. Bulunduğu iddia edilen eşyalar hukuken geçersizdir ve tutuklanmasının Balyoz davasıyla ve devletin gizli belgeleriyle ilgisi yoktur” şeklinde konuştu.

Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ise “Mehmet Baransu’nun neyle tutuklandığında baktığımızda görüyoruz ki maalesef devletin gizli addettiği ve tırnak içinde söylüyorum darbe planı olduğu iddia edilen bu konuyla ilgili mahkemesi yapılmış, hatta cezası verilmiş. Devletin gizli addettiği belgeleri, darbe planlarını yayınlamak suçtur diye bir içtihat geliştirilecekse bu memlekette demokrasiyi savunma artık mümkün olmayacaktır. Devletin gizli belgesi denilen darbe planını gazetede yayınlanması ve savcılığa teslim edilmesi bir suçtur dediğiniz yerde basın özgürlüğü var demek imkansız hale gelir. Baransu’nun bu şekilde tutuklanması hem Hidayet Karaca’nın ise 3 aydır tutuklu kalması Türkiye’de demokrasiye vurulmuş ağır bir darbedir” diye konuştu.

Baransu’nun babası Bahattin Baransu da oğluyla gurur duyduğunu belirterek, “Mehmet’ime güveniyorum. Mehmet Baransu’nun cezaevine atıldığı duyumunu aldım. Çok mahcup oldum, üzüldüm. Bilahare Mehmet’le görüştüm. Oğlumun sade bir suçtan cezaevine atıldığını duyunca gayet rahat oldum. Üzülmemin yerine ferahlandım. Oğlum inşallah çıkacaktır. Oğlum susturulmayacaktır, susmaz da” dedi.

“DEFALARCA GÖZALTINA ALINAN BİRİNİN KAÇMA ŞÜPHESİ YOK”

Mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde Baransu’nun evli ve iki çocuklu olduğu belirtilerek, “Baransu gazetecilik meleğini yurt sathında yayımlanan ulusal bir gazetede ifa etmektedir. Delillerin toplanmış olması ve delilleri karartma imkan ve yetkisinin bulunmaması, kaçma şüphesi haklı gösterecek emarelerin bulunmaması, tam tersine her arandığında bulunması ve defalarca gözaltına alınmış olması nedenleriyle şüphelinin tutuksuz yargılanmasına karar verilmesi talep olunur” denildi.