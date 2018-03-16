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Mehmet Aydın ile anılan Çiftlik Bank operasyonunda son dakika gelişmesi

Türkiye'nin gündemine damga vuran Çiftlik Bank skandalı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Sakarya’nın Geyve ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 6 ilde 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Karar, ilgili illerin başsavcılıklarına gönderildi. Bu arada Çiftlik Bank'ın kilit ismi Mehmet Aydın ise son günlerin en merak edilen ismi oldu. Peki kimdir Mehmet Aydın kaç yaşında? İşte Çiftlik Bank olayının tüm detayları

Mehmet Aydın ile anılan Çiftlik Bank operasyonunda son dakika gelişmesi

Türkiye'nin gündemine damga vuran Çiftlik Bank skandalı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Sakarya’nın Geyve ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 6 ilde 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Karar, ilgili illerin başsavcılıklarına gönderildi. Bu arada Çiftlik Bank'ın kilit ismi Mehmet Aydın ise son günlerin en merak edilen ismi oldu. Peki kimdir Mehmet Aydın kaç yaşında? İşte Çiftlik Bank olayının tüm detayları

16 Mart 2018 Cuma 15:18
Mehmet Aydın ile anılan Çiftlik Bank operasyonunda son dakika gelişmesi
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SORUŞTURMAYI yürüten Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam saatlerinde soruşturma kapsamında Sakarya’da 1, İstanbul 8, İzmir 1, Bursa 6, Çanakkale 1, Malatya 1 ve Balıkesir’de 1 olmak üzere toplam 19 kişi hakkında yakalama kararı verdi. Bu karar, ilgili illerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi.

Bugün Bursa’da 2 kişi polis tarafından gözaltına alınarak Sakarya’nın Geyve ilçesine getirildi. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bilgisayar, telefonlar ve çeşitli evraka el konuldu. Sakarya merkezli soruşturma kapsamında Çiftlik Bank Yönetim Kurulu üyesi olduğu belirlenen Cafer Çolak (35), şirketin sahibi firari Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın ve H.T. isimli bir kişi tutuklanmıştı.

ÇİFTLİK BANK SİSTEMİ?

SPK raporuna göre Çiftlik Bank sistemiyle 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL para toplantı. Yine rapora göre 62 bin 877 kişiye 393.3 milyon TL ödeme yapıldı. Kalan 113.4 milyon liranın ise Kıbrıs'a ve Çitlik Bank CEO’su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı.

MEHMET AYDIN NEREYE KAÇTI?

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın ile ilgili de bomba bilgiler ortaya çıktı. Mehmet Aydın'ın kardeşi Fatih Aydın ile birlikte firar ettiği öğrenildi. İddialara göre, Dubai'ye oradan da Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın'ın milyonlarca doları beraberinde götürdü. Ümraniye'deki Çiftlik Bank genel merkezi de birkaç gün önce sessiz sedasız boşaltıldı.

ÇİFTLİKBANK'IN SAHİBİ MEHMET AYDIN KİMDİR NERELİ?

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 27 yaşında. Mehmet Aydın aslen Bursalı ve annesiyle babası hala orada yaşıyor. Mehmet Aydın'ın boşadığı söylenen karısı Sıla Aydın da Bursa'da oturuyor.

Asıl işi yazılımcılık olan Mehmet Aydın, arıcılıkla geçimini sağlarken bu projeyle ortaya çıktı. Çiftlik Bank'ı ilk etapta oyun olarak geliştiren Mehmet Aydın, biriken paralarla 4-5 ay sonra 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğini Bursa-İnegöl’de açtı. Ardından Çiftlik bank ile ilgili iddialar ortaya atıldı ve Mehmet Aydın paralarla kaçtı.

SPK incelemesinde Çiftlik Bank'taki paraların bir kısmının Sıla Aydın'ın hesabına transfer edildiği belirlenmişti. Şahsi hesap hareketlerini inceleyen SPK, Çiflik Bank parasının 1.7 milyon lirasının Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın hesabına aktarıldığını, 6 milyon TL'nin de şirketle ilişkisi tespit edilemeyen bir şahsa verildiğini ortaya çıkarmıştı. SPK'nın raporuna göre, Mehmet Aydın'ın kişisel hesaplarında ise 22.6 milyon TL vardı.****

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet AydınÇİFTLİK BANK
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