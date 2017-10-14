Mehmet Ali Şahin ve Zuhal Fırat evlendi: Erdoğan düğüne neden katılmadı?

ESKİ Meclis Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Zuhal Fırat’la ikinci kez dünya evine girdi.
Ankara Holiday Inn’deki törende çiftin şahitliklerini eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Cevdet Yılmaz ve Öznur Çalık yaptı.
Törene, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu ile çok sayıda davetli katıldı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ise törene katılmadı
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