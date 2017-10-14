Mehmet Ali Şahin kendisinden 28 yaş küçük eski sekreteriyle evlendi

AK Parti kurucularından TBMM eski Başkanı, Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin ikinci kez evlendi. Çok sayıda davetlinin katıldığı nikah töreni Ankara'da Holiday Inn Otel'de yapıldı.
ÜÇ YIL ÖNCE EŞİNİ KAYBETMİŞTİ
Üç yıl önce eşini kaybeden 4 çocuk babası 67 yaşındaki Şahin, AK Parti Genel Merkezi'nde sekreter olarak görev yapan ve bu görevinden bir süre önce ayrılan Zuhal Fırat (39) ile hayatını birleştirdi.
SEKRETERLİĞİNİ YAPMIŞTI
Şahin, Siyasi İşler Başkanı olarak AK Parti Genel Merkezinde Genel Başkan yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde, Zuhal Fırat da sekreteri olarak çalışmıştı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.