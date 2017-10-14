Mehmet Ali Şahin kendisinden 28 yaş küçük eski sekreteriyle evlendi

AK Parti kurucularından TBMM eski Başkanı, Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin ikinci kez evlendi. Çok sayıda davetlinin katıldığı nikah töreni Ankara'da Holiday Inn Otel'de yapıldı.

ÜÇ YIL ÖNCE EŞİNİ KAYBETMİŞTİ

Üç yıl önce eşini kaybeden 4 çocuk babası 67 yaşındaki Şahin, AK Parti Genel Merkezi'nde sekreter olarak görev yapan ve bu görevinden bir süre önce ayrılan Zuhal Fırat (39) ile hayatını birleştirdi.

SEKRETERLİĞİNİ YAPMIŞTI

Şahin, Siyasi İşler Başkanı olarak AK Parti Genel Merkezinde Genel Başkan yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde, Zuhal Fırat da sekreteri olarak çalışmıştı.

