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Mehmet Ali Şahin kendisinden 28 yaş küçük eski sekreteriyle evlendi

TBMM eski başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, kendisinden 28 yaş küçük eski sekreteriyle dünya evine girdi. Şahin'in ilk eşi 3 sene önce vefat etmişti

Mehmet Ali Şahin kendisinden 28 yaş küçük eski sekreteriyle evlendi

TBMM eski başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, kendisinden 28 yaş küçük eski sekreteriyle dünya evine girdi. Şahin'in ilk eşi 3 sene önce vefat etmişti

14 Ekim 2017 Cumartesi 07:33
Mehmet Ali Şahin kendisinden 28 yaş küçük eski sekreteriyle evlendi
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AK Parti kurucularından TBMM eski Başkanı,  Karabük  Milletvekili Mehmet  Ali Şahin ikinci kez evlendi. Çok sayıda davetlinin katıldığı nikah töreni  Ankara'da Holiday Inn Otel'de yapıldı.
ÜÇ YIL ÖNCE EŞİNİ KAYBETMİŞTİ
Üç yıl önce eşini kaybeden 4 çocuk babası 67 yaşındaki Şahin,  AK Parti Genel Merkezi'nde sekreter olarak görev yapan ve bu görevinden bir süre önce ayrılan Zuhal Fırat (39) ile hayatını birleştirdi.
SEKRETERLİĞİNİ YAPMIŞTI
Şahin, Siyasi İşler Başkanı olarak  AK Parti Genel Merkezinde Genel Başkan yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde, Zuhal Fırat da sekreteri olarak çalışmıştı.
 

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ADALET Ve Kalkınma PartisiAK Parti Genel MerkeziMilletvekiliAli ŞahinAK Parti
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