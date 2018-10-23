Mehmet Ali Erbil'in durumu ciddiyetini koruyor!

ŞOVMEN Mehmet Ali Erbil, geçen hafta evinin banyosunda düşerek yaralanmış, ambulansla Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerin ardından Erbil'in kaburgalarında kırık olduğu ve kırılan kaburgaların da akciğer zarına battığı tespit edilmişti. Acil ameliyat olan 61 yaşındaki şovmen, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Mehmet Ali Erbil'in doktoru, önümüzdeki günlerde ünlü sanatçıyı ikinci kez ameliyata alacaklarını duyurmuştu.

Beş gündür yoğun bakımda tedavi altında olan Mehmet Ali Erbil'in kızları Yasmin ve Sezin ile oğlu Ali Sadi, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak babası için dua istedi.

Yasmin, Ali Sadi ve Sezin Erbil, "Babamızın kendi hastalığı nüksettiği için hala yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin. Babamızın iyi olacağına ve hepimizi yine güldürceğine eminiz" notunu düştü.

MEHMET ALİ ERBİL'İN DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Mehmet Ali Erbil’in 16 yıl önce ortaya çıkan ‘kaçış sendromu’ hastalığının tedavisini yürüten doktoru Jan Klod Kayuka, “Şu an için bir şey söyleyemiyoruz ,beklemedeyiz. Bunun kaburga kırıklarıyla alakası yok. 16 yıllık hastalığını tetikledi. Bu kez diğer dönemlerden daha ağır. Şimdilik bunları söyleyebilirim” dedi.

YEŞİM ERBİL'DEN AÇIKLAMA

Mehmet Ali Erbil'in kardeşi doktor Yeşim Erbil, NTV'ye telefonla bağlanarak, Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Yeşim Erbil, "Farklı bir hastalık durumu olduğu için tedaviye yanıt vermesi 24 saat olabilir ve daha da uzayabilir. Bir travma sonucu bu kaçış hastalığı başladığı için tedavi süresine cevap vermesi uzun sürecek. Şu anda biz de kestiremiyoruz sürenin ne kadar olacağını. Kalça kırıkları için ağrıyı kontrol etme açısından ameliyat yapılacaktı ancak bu ameliyattan vazgeçildi. Mehmet Ali Erbil'in solunum tansiyon ve nabız durumlarına bakılarak ameliyat ertelendi. Herkesten dua etmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.