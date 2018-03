Mehmet Akif Ersoy ALKÜ'de anıldı

Meryem KANBEROĞLU

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü konulu bir konferans gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan ve ALKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Genç Kalemler ve ALKÜ Türk Yurdu Kulübü tarafından gerçekleştirilen etkinliğe ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Genel Sekreter Prof. Dr. Mehmet Gümüş, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydın, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Kantarcı, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülsüm Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Fatih Darıcık, ALKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hayri Akın, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

‘AKİF TÜRK MİLLETİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ŞAHSİYETTİR’

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un hayatından kısa kesitlerin ve İstiklal Marşı’nın yazılması ve mecliste kabul edilmesinin öyküsünün anlatıldığı sinevizyon gösterimi ile başlayan programda, İstiklal Marşı’nın değişik besteleri de katılımcılara dinletildi. 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü konferansının konuşmacısı Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Uysal, ”Her milletin tarihinde derin izler bırakmış önemli şahsiyetler bulunmaktadır. Mehmet Akif Ersoy da Türk Milleti’nin tarihinde ve gönlünde taht kurmuş büyük bir şahsiyettir. Mehmet Akif Ersoy sadece İstiklal Marşımızın yazarı değil, o aynı zamanda Türk Milleti için ‘Vatan, millet, bayrak, özgürlük ve bağımsızlık’ kavramlarının karşılığıdır. O, sadece bir şair değil Kurtuluş Savaşı’nı on kıtaya, kırk bir dizeye sığdırarak milli mücadeleyi en mükemmel şekilde dile getiren bir şahsiyettir. Bu nedenle milletin dili, sesi olan Akif’in hayatının bilinmesi ve her fırsatta dile getirilmesi yetmez. O, toplumun her kesimi tarafından örnek alınması gereken mümtaz şahsiyetlerdendir. Kur’anı Kerim, milli hassasiyet ve bilim Mehmet Akif’in kendi şahsiyetini belirleyen üç öğedir” şeklinde konuştu. Konuşmada konuklara Mehmet Akif Ersoy’un biyografisi okundu, hayatı anlatıldı ve şairin hayata bakışı değişik yönleriyle ele alındı.

Programın sonunda, konferansın konuşmacısı Uysal’a teşekkür plaketi veren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, “Hocamızın bahsettiği gibi Asım’ın nesli gibi güzel nesiller yetiştirmek, başarılı olmak, çocuklarımızı iyi yetiştirmek ve var gücümüzle çalışmak en büyük önceliğimiz olmalıdır. Biz de bu motivasyonla ve güzel çalışmalarla hep beraber üniversitemizi ve ülkemizi kalkındırmak için büyük gayretler göstereceğiz” diye konuştu.