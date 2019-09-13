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Megakentte fırtına 2 kişiyi yaraladı...

İstanbul Esenyurt’ta inşaat halinde olan bir binanın tuğlaları rüzgar nedeni ile yıkıldı

GÜNDEM 13.09.2019, 12:07 13.09.2019, 12:09
Megakentte fırtına 2 kişiyi yaraladı...
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İSTANBUL Esenyurt’ta inşaat halinde olan bir binanın tuğlaları rüzgar nedeni ile yıkıldı. O sırada yoldan geçen 2 vatandaş tuğlaların altında kalarak yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

#Megakent #fırtına
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