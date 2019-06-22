Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'den Berat Albayrak ve Özge Ulusoy yorumu

TurkiyeGundemi.com’dan Müşerref Seçkin’in haberine göre Bakan Berat Albayrak ile manken Özge Ulusoy arasında ilşki olduğuna ilişkin iddiayı içeren Ekşi Sözlük'teki başlığın mahkeme kararıyla kaldırılması, konunun medya ve sosyal medyada büyük ilgi görmesine neden oldu. Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici TürkiyeGündemi'ne yaptığı açıklamada, dedikoduların Ekşi sözlük gibi bir mecrada yazılmasının yanlış olduğunu, ancak mahkeme kararı aldırılmasının da yanlış olduğunu belirtti. Bildirici, “O nedenle de erişim engeli kararları orada yazılanlara ilgiyi artırıyor. Nitekim Ekşi Sözlük’te erişim engeli kararının konulduğu entry’nin yazılanların uzunluğu şimdiden 100 sayfayı geçmiş." dedi.

Bildirici, doğru olanın Berat Albayrak ve Özge Ulusoy'un açıklama yaparak iddiaları yalanlamak olduğunu söyedi.

Faruk Bildirici'nin TürkiyeGündemi'nin bu konudaki sorusu üzerine yaptığı değerlendirme şöyle:

"Hiç kuşkusuz, bir bakanın hele de bu denli kilit mevkideki bir bakanın evlilik dışı ilişkisi haberdir. Hem de magazin değil siyasi haberdir. Ancak gördüğüm kadarıyla Bakan Berat Albayrak'ın oyuncu ve manken Özge Ulusoy ile ilişkisi olduğuna dair yazılıp çizilenler haber değil sadece söylentiler, duyumlar, iddialar. Bunları doğrulayacak bir veri, bilgi yok ortada.

Kim olursa olsun, bir kişiyi durup dururken itham altında bırakmamak gerekir. Dedikoduların Ekşi Sözlük gibi bir mecrada yazılması yanlıştı. Dedikoduların orada yazılmasından sonra Berat Albayrak ve Özge Ulusoy açıklama yaparak bunları yalanlayabilirlerdi. Yapmaları gereken buydu.

Berat Albayrak'ın bir açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirmek yerine Ekşi Sözlük’teki sayfaya erişim engeli getirtmesi de yanlış. Yasaklama demokratik bir yöntem değil. Sulh Ceza Hakimliklerinin iktidardan gelen bu tip erişim engelleme kararlarını ne kadar kolay aldığını da bu toplum biliyor. O nedenle de erişim engeli kararları orada yazılanlara ilgiyi artırıyor. Nitekim Ekşi Sözlük’te erişim engeli kararının konulduğu entry’nin yazılanların uzunluğu şimdiden 100 sayfayı geçmiş.

Bütün erişim engelleme kararları gibi Berat Albayrak’ın bu konuda aldırdığı kararın da haber yapılması doğal. Erişim engeli kararının kendisi bu vakayı medya için haber haline getirdi. Böylece doğrulanmamış bir iddianın, hatta söylentinin kamuoyuna duyurulması sonucunu doğdu.

Yine de Berat Albayrak’ın erişim engelleme kararı haber yapılırken daha dikkatli davranılmalı, Ekşi Sözlük’te yazılanların doğrulanmamış söylentilerden ibaret olduğu vurgulamalıydı.

Bugün itibarıyla olay daha da büyüdü. Berat Albayrak aile fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak iddialara dolaylı bir cevap da verdi. Artık bu söylenti, bütün toplumun radarında. Medyanın yapması gereken de toplumda doğan merakı gidermek için bu söylentiyi araştırmaktır. Doğrulayan bir bilgi, bir veri bulunabilirse haber yapılır, doğrulanmazsa da bu dedikoduların haksız olduğu topluma aktarılır; söylenenler çöplüğe atılır."