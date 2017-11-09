Meclisin kapısında fenomen diyalog

TBMM'yi ziyarete gelen "Kafalar" Youtube kanalının Youtuberları Bilal Hancı, Atakan Özyurt, Fatih Yasin Twitter'dan, "Bizi içeri almıyorlar yardımcı olabilir misiniz?, Mağduruz" diye twit atarak AK Partili Turan'dan yardım istedi.

Gençlerin, twiti üzerine AK Part Grup Başkanvekili Bülent Turan, Youtuberlara esprili bir dille yanıt verdi.



"Gelirken bana mı sordunuz?"



Turan'ın, youtube kanalının genç Youtubelarına "Gelirken bana mı sordunuz? Bu tiple almazlar tabi" şeklinde yanıt vermesi Twitter'da herkesi güldürdü.



"Gençleri aldık malesef"



Bu diyaloğun ardından 'Kafalar' Youtube kanalının genç oyuncularını meclise alan Turan "Her şey kontrol altında, gençleri aldık maalesef" diyerek gençlerle fotoğraf paylaştı.



Her şey kontrol altında, gençleri aldık maalesef :) @atakannozyurt @BilalHanci @Fatihyasinim pic.twitter.com/7RFfabVjA4



"Odunlara kapalıyız"



Twitter’daki bu diyaloglar üzerine bir diğer fenomen Odun Adam’ın “Bülent Abi ben gelsem alır mısın. Tip uygun mu” esprisine ise Bülent Turan, “Odunlara kapalıyız” esprisiyle yanıt verdi.

