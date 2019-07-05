Meclis üyesi Arık'tan esnafa mesaj: ‘Alanya esnafı, İstanbul’u örnek almalı’

SULTANAHMET Cami çevresindeki Arasta Pazarı’na gittiğini söyleyen Arık, “Esnaf, dükkanların içinde veya giriş kapısına attıkları sandalyeye oturmuşlar. Dükkan dışında en fazla 50-60 cm kısmı kullanıyorlar. Bütün dükkanlar vitrinli. Turistler vitrinlere bakarak yürüyor. Herhangi bir ürünle ilgilenirlerse dükkan sahibi devreye girip bilgi veriyor. Sokaktan geçen turistlere laf atmak, ürün tanıtmak, takılmak, sarılmak, sarkıntılık yapmak, kısacası rahatsız etmek yok. Çığırtkanlığın olmaması dikkatimi çekti. Bir esnafla konuştum. ‘Niçin bu çarşıda çığırtkanlık yok, belediye bu konuda çok mu hassas?’ diye sordum, ‘esnafımız bunun yanlış olduğunu çok iyi biliyor’ yanıtı aldım. Yeni bir esnaf geldiğinde ve çığırtkanlık yaptığında eski esnaf tarafından uyarıldığını öğrendim. Çarsıda her işyerinin özel ve farklı olduğunu gördüm. Kopyala yapıştır butik, hediyelikçi dükkanlar yok. Ne ekersen onu biçersin. Alanya bazı şeyleri tekrar baştan düşünmeli” dedi.