Meclis'te yaşananlara "Rezalet" deyip oturumu terk etti!

TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kahraman'ın başkanlığında özel gündemle toplandı. Genel Kurul Toplantısı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Meclis'te yaşanan gerginlikler sonrası oturumu terk eden Erdoğan, "Genel Kurul'da yaşananlar rezalet." diyerek tepki gösterdi.

"GENEL KURUL'DA YAŞANANLAR TEK KELİMEYLE REZALET"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin açılışının 98. yılı dolayısıyla özel gündemle toplanan Genel Kuruldaki tartışmalara ilişkin soruya, "Tek kelimeyle rezalet" yanıtını verdi.

OKUTAN'I DİNLEMEDEN OTURUMU TERK ETTİ

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, CHP Lideri Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'yı dinleyen Erdoğan, İYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan'ın dinlemeden 15.36'da Genel Kurul'da ayrıldı. Erdoğan ile birlikte Başbakan Yıldırım ve bazı AK Parti'li vekiller de salondan çıktı.

Erdoğan, daha sonra, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın tarafından resmi törenle uğurlandı.