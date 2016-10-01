Meclis'te sürpriz zirve

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, yeni yasama yılı açılış konuşmasının ardından TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın makamına geçti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu da görüşmeye katıldı.

Yaklaşık yarım saat süren bu görüşmenin ardından Erdoğan, çıkışta Şeref Kapısı önünde bekleyenlerle bir süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Bu arada Burdur'un Bucak ilçesinden geldiğini belirten bir vatandaş Erdoğan'a çörekotu yağı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Meclis'ten ayrılışı sırasında TBMM Başkanı İsmail Kahraman eşlik etti. Erdoğan'ı, TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı askeri törenle uğurladı.



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