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Meclis'te sürpriz zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı  açılışının ardından, Meclis'ten ayrıldı

Meclis'te sürpriz zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı  açılışının ardından, Meclis'ten ayrıldı

01 Ekim 2016 Cumartesi 17:12
Meclis'te sürpriz zirve
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan, yeni yasama yılı açılış konuşmasının ardından  TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın makamına geçti.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı  Orgeneral Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu da görüşmeye katıldı.
Yaklaşık yarım saat süren bu görüşmenin ardından Erdoğan, çıkışta  Şeref Kapısı önünde bekleyenlerle bir süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Bu  arada Burdur'un Bucak ilçesinden geldiğini belirten bir vatandaş Erdoğan'a  çörekotu yağı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Meclis'ten ayrılışı sırasında TBMM Başkanı  İsmail Kahraman eşlik etti. Erdoğan'ı, TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı askeri törenle  uğurladı.
 
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Mecliste Sürpriz ZirveErdoğanKuvvet Komutanları
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