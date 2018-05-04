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Meclis'te kabul edildi! Yüz binlerce kişinin aylığı yüzde 88 artacak

Başbakan Binali Yıldırım'ın müjdesini verdiği paket ile yaşlıların da yüzü gülecek. Meclis'te kabul edilen yasayla 65 yaş aylığı, yüzde 88 artacak

Meclis'te kabul edildi! Yüz binlerce kişinin aylığı yüzde 88 artacak

Başbakan Binali Yıldırım'ın müjdesini verdiği paket ile yaşlıların da yüzü gülecek. Meclis'te kabul edilen yasayla 65 yaş aylığı, yüzde 88 artacak

04 Mayıs 2018 Cuma 13:31
Meclis'te kabul edildi! Yüz binlerce kişinin aylığı yüzde 88 artacak
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BAŞBAKAN Binali Yıldırım'ın müjdesini verdiği paket ile yaşlıların da yüzü gülecek. Meclis'te kabul edilen yasayla 65 yaş aylığı, yüzde 88 artacak. Aylığın tutarı 265,79 liradan 500 liraya çıkacak. 3'er aylık dönemler halinde yaşlılara ödenecek tutar 797,28 liradan bin 500 liraya ulaşacak.

AYLIK ALABİLMENİN ŞARTLARI

Bu aylıktan yararlanmak için 65 yaşını doldurmak, hiçbir sosyal güvencesi bulunmamak ve gelir şartına uymak gerekiyor. Gelir şartında kişinin kendisi ile eşine bakılıyor. Bu yıl itibariyle kişi başına düşen aylık gelir 483,63 liranın altındaysa aylık bağlanıyor.

SAĞLIK ÜCRETSİZ OLACAK

Aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere 3'er aylık dönemler halinde ödeniyor. Sağlık da ücretsiz. Kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmak gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımMeclis
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