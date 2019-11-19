Meclis'te EYT gerginliği! Milletvekilleri birbirine girdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yapmayacağım, seçim kaybetsem bile bu işte yokum" diyerek emeklilikte yaşa takılanların (EYT) beklentilerine son noktayı koyması, EYT tartışmalarının yeniden alevlenmesine neden oldu. Milyonlarca EYT'li haklarını aramaya devam edeceklerini belirtirken muhalefet partileri de konunun peşini bırakmıyor.Bu kapsamda Meclis'te gerçekleştirilen 2020 yılı bütçe görüşmelerine milletvekillerinin tartışmaları damga vurdu. CHP'li ve HDP'li vekiller, bütçe görüşmelerine ellerinde EYT dövizleriyle geldi. Hükümete yönelik eleştirilerin yer aldığı pankartlar için AK Parti tarafından cevaplar verilince karşılıklı atışmalar yaşandı.AK Parti milletvekilleri muhalefeti şov yapmakla suçlarken, muhalefet de iktidarı verilen sözleri tutmamakla ve halkın sorunlarını anlamamakla suçladı.

"ŞOV YAPIYORSUNUZ"

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, pankart ve afiş taşıyan milletvekillerini şov yapmakla suçlayarak "Şov yapıyorsunuz başka bir şey değil. Burası tribünlere oynanacak yer değil. Basını boş yere meşgul ediyorsunuz" dedi.

"EYT'LİLERİN SORUNUNU ÇÖZMÜYOR"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise "Bu bütçe emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözmüyor. Siz saray ve yandaşlarının çıkarını düşünüyorsunuz. Biz halkın çıkarını düşünüyoruz. EYT'liler bu bütçede yok. Bu bütçe EYT'lilerin sorununu çözmüyor" dedi.

"DİYARBAKIR'A GİT"

Paylan'ın sözlerine AK Parti Ağrı milletvekili Ekrem Çelebi "Diyarbakıra git. Diyarbakır'da de ki bu annelerin, evlatları, çocukları, kızları nerede de? Bunu yapmayın, bu devleti batırmaya sizin hakkınız yok. Bu devletin gelire, üretime ihtiyacı var" yanıtını verdi.

"AKŞAM BAŞINI YASTIĞA KOY BİRAZ DA DÜŞÜN"

CHP İzmir milletvekili Kani Beko ise "Sarayın bir dakikalık gideri 2 bin 20 lira. Asgari ücretle çalışan bir işçi bir ay çalıştıktan sonra ancak 2 bin 20 lira alıyor. Akşam başını yastığa koy biraz da sen düşün" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI 46 YAŞINDA EMEKLİ OLDU"

CHP Niğde milletvekili Fethi Gürer ise "Cumhurbaşkanı 46 yaşında emekli oldu. 20 yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz, bu kadar işsiz bu kadar aç insan var. Hala 20 yıl öncesini anlatıyorsunuz. Sokakta 8 milyon insan işsiz, üniversiteyi bitirmiş 2 milyon insan işsiz var" dedi.