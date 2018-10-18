Meclis'te bir ilk! CHP-MHP-HDP ve İYİ Parti aynı önergede buluştu

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, fındık üreticilerinin sorununun araştırılarak sorunların çözümüne yönelik alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırma önergesi verdi. Öneriye 3 muhalefet partisinden de destek geldi. AK Parti ise öneriye karşı çıktı. Muhalefet tam kadro TBMM'de olmayınca önerge AK Parti'nin oylarıyla reddedildi.

OY SAYISINDA DİVAN ÜYELERİ ARASINDA ANLAŞMAZLIK YAŞANDI

Önerinin oylamasında tartışma da çıktı. Oy sayısında divan üyeleri arasında anlaşmazlık yaşandı. Daha sonra oylama tekrarlandı ve 135 kabul, 155 ret çıkınca öneri kabul edilmedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, fındıkla ilgili kendilerinin de hazırlık yaptığını ve önümüzdeki günlerde araştırma önergesi vereceklerini söyledi.

"YURT İÇİNDEKİ FİYAT SATIŞINI DAHİ BELİRLEYEMİYORUZ"

Önerge sahibi MHP'li Erhan Usta ise, stratejik ürün olan fındıkla ilgili yapısal sorunlar bulunduğunu belirterek "Dünya üretiminin yüzde 70'ini yapıyoruz. Dünya ihracatının yüzde 75'i Türkiye'de. Ama yurt içerisindeki satış fiyatını dahi belirleyemiyoruz. Hala TMO'nun açıkladığı bir fındık fiyatı yok. Şu anda 12 liradan, 13 liradan, 12,5 liradan, 11,5 liradan fındık satılıyor" dedi.