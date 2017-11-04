Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
gök gürültülü hafif yağmurlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111293
ALTIN
158.807
DOLAR
3.8753
STERLİN
5.0836
EURO
4.4971
Uyku bozukluğu depresyona yol açabiliyor
Uyku bozukluğu depresyona yol açabiliyor
Gece sütü çocuklarda çürük diş nedeni
Gece sütü çocuklarda çürük diş...
Facebook'a yepyeni özellik geliyor!
Facebook'a yepyeni özellik geliyor!
Flaş Haber
Demirtaş'ta korkunç cinayet!
Kapat
banner468

Meclis'te artık her partinin bir "rengi" var!

Meclis, siyasi partilerin grup toplantılarına katılacak ziyaretçilere verilen "Grup Toplantısı" ibareli kartların konulacağı kırmızı, turkuaz, siyah ve lacivert renginde plastik kartlık bastırdı. Böylece, ziyaretçilerin AK Parti, CHP, HDP ve MHP grup toplantılarından hangisine geldiği belli olacak

Meclis'te artık her partinin bir "rengi" var!

Meclis, siyasi partilerin grup toplantılarına katılacak ziyaretçilere verilen "Grup Toplantısı" ibareli kartların konulacağı kırmızı, turkuaz, siyah ve lacivert renginde plastik kartlık bastırdı. Böylece, ziyaretçilerin AK Parti, CHP, HDP ve MHP grup toplantılarından hangisine geldiği belli olacak

04 Kasım 2017 Cumartesi 23:18
Meclis'te artık her partinin bir "rengi" var!
banner404

MECLİS, siyasi partilerin grup  toplantılarına katılacak ziyaretçilere verilen "grup toplantısı" ibareli  kartların konulacağı kırmızı, turkuaz, siyah ve lacivert renginde plastik kartlık  bastırdı. Böylece, ziyaretçilerin AK Parti, CHP, HDP ve MHP gruplarından  hangisine geldiği belli olacak. 
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, siyasi partilerin haftalık grup  toplantılarının aynı gün ve birbirini takip eden saatlerde yapılması nedeniyle  yaşanan yoğunluktan dolayı ziyaretçiler için bastırılan "grup toplantısı" ibareli  kartlar, her siyasi parti grubu için, farklı renkte plastik kartlığa konulacak.
 
Renk olarak kırmızı, turkuaz, siyah ve lacivert seçildi. Dört gruba  sürekli olarak aynı renk plastik kartlık verilmeyecek, partilere verilecek bu  renkli kartlıklar her hafta ya da belli haftalarda değiştirilecek.
 
Böylece, ziyaretçilerin AK Parti, CHP, HDP ve MHP grup  toplantılarından hangisine geldiği belli olacak.
 
Olası güvenlik ihlallerinin önüne geçilebilecek
 
Bu uygulamayla; dört siyasi partinin grup toplantıları için her salı  Ankara dışından yaklaşık 5-6 bin ziyaretçinin geldiği Mecliste, ziyaretçilerin  grup toplantı salonuna girişleri kolaylaştırılarak kontrol altına alınabilecek ve  olası güvenlik ihlallerinin önüne geçilebilecek.
 
Basın Halkla İlişkiler Başkanlığı ile siyasi parti grup yöneticileri  bir araya gelerek, partilerin o hafta kullanacağı renge karar verecek.
 
Ziyaretçi Meclise geldiği zaman hangi parti grubu tarafından davet  edilmişse, randevu takip sistemi kontrol edilerek Halkla İlişkiler personeli  tarafından uygun renkte yaka kartı verilecek.
 
Bu uygulama sadece siyasi partilerin grup toplantılarının yapıldığı  salı günleri uygulanacak. Sadece makam ziyareti için Meclise gelen vatandaşlara  yönelik uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmayacak, bu vatandaşların  "ziyaretçi kartı" ile külliyeye girişlerinin sağlanmasına devam edilecek.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
MeclisPartiAK PartiCHPHdpMHP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2017 Doğum Parası Nereden Alınır? Doğum Parası Ne Kadar?
2017 Doğum Parası Nereden Alınır? Doğum Parası Ne Kadar?
Başbakan Yıldırım, kaçırılan 3 Türk vatandaşı için devrede!
Başbakan Yıldırım, kaçırılan 3 Türk vatandaşı için devrede!
Komutanlardan "sınırın sıfır noktası"nda inceleme
Komutanlardan "sınırın sıfır noktası"nda inceleme

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim