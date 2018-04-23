Meclis'te 15 Temmuz gerilimi! Başbakan sinirden titredi

Başbakan Yıldırım "Şahsımı hedef alarak, darbe gecesi benim tanklar eşliğinde evimden çıkarıldığımı söylüyorlar; 15 Temmuz'da tanklar genel başkanına yol verirken uçaklara alçakları vurun emri verdim" diye sert çıktı. Yıldırım'ın bu sırada sinir den titremesi dikkat çekti.

CHP Milletvekili Özgür Özel 'in "Başbakan Binali Yıldırım Tuzla'ya bırakılmış, tanklar geliyor diye evinden alınmış, bilinmeyen bir yere doğru yola çıkmış, Ilgaz Tüneli'ne saklanmış, Jandarma çakarlarının görülmesinden sonra geceyi Ilgaz Tüneli'nde geçirmiştir" sözlerine Yıldırım'dan sert yanıt geldi.

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