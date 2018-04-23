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Meclis'te 15 Temmuz gerilimi! Başbakan sinirden titredi

Son Dakika! Meclis'teki 23 Nisan özel oturumunda 15 Temmuz tartışması çıktı. Başbakan Yıldırım CHP'li Özgür Özel'e "Tanklar genel başkanına yol verirken ben uçaklara alçakları vurun talimatı verdim" dedi

Meclis'te 15 Temmuz gerilimi! Başbakan sinirden titredi

Son Dakika! Meclis'teki 23 Nisan özel oturumunda 15 Temmuz tartışması çıktı. Başbakan Yıldırım CHP'li Özgür Özel'e "Tanklar genel başkanına yol verirken ben uçaklara alçakları vurun talimatı verdim" dedi

23 Nisan 2018 Pazartesi 15:15
Meclis'te 15 Temmuz gerilimi! Başbakan sinirden titredi
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TBMM'deki 23 Nisan özel oturumunda 15 Temmuz tartışması çıktı.

 CHP Milletvekili Özgür Özel'in "Başbakan Binali Yıldırım Tuzla'ya bırakılmış, tanklar geliyor diye evinden alınmış, bilinmeyen bir yere doğru yola çıkmış, Ilgaz Tüneli'ne saklanmış, Jandarma çakarlarının görülmesinden sonra geceyi Ilgaz Tüneli'nde geçirmiştir" sözlerine Yıldırım'dan sert yanıt geldi.

"UÇAKLARA VURUN EMRİ VERDİM"

 Başbakan Yıldırım "Şahsımı hedef alarak, darbe gecesi benim tanklar eşliğinde evimden çıkarıldığımı söylüyorlar; 15 Temmuz'da tanklar genel başkanına yol verirken uçaklara alçakları vurun emri verdim" diye sert çıktı. Yıldırım'ın bu sırada sinirden titremesi dikkat çekti.

Bu ifadelerin ardından AK Parti sıralarındaki milletvekilleri ayağa kalkarak Yıldırım'ı uzun süre ayakta alkışladı.

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Meclis15 TemmuzGerilimSınırÖzgür Özel
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