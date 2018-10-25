Meclis karıştı! CHP ve MHP milletvekilleri birbirine girdi

TBMM'de, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında MHP'li milletvekilleri ile CHP'li milletvekilleri arasında arbede çıktı

Meclis karıştı! CHP ve MHP milletvekilleri birbirine girdi
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TÜRKİYE Büyük Millet Meclisinde CHP ve MHP milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

CHP VE MHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

TBMM Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi görüşmeleri devamı esnasında arbede yaşandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, iki dakika söz aldı. Altay, söz almasıyla Milliyetçi Hareket Partisi Ordu milletvekili Cemal Enginyurt yerinden kalktı. Altay, konuşmasına başlamadan Enginyurt'a 'gel, gel' şeklinde davet etti.

Bunun üzerine MHP milletvekilleri kürsüye doğru yöneldiler. CHP milletvekilleri de kürsüye yönelmesiyle milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

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