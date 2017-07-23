Meclis, İçtüzük görüşmelerinden sonra tatile giriyor

TBMM Anayasa Komisyonunda, toplam 63 saatlik mesainin ardından kabul edilen İçtüzük değişiklik teklifi, TBMM Genel Kurulunun bu haftaki tek gündem maddesi olacak.



Anayasa Komisyonu; teklifin görüşmeleri için 12 Temmuz Çarşamba günü 2 saat, 14 Temmuz Cuma günü 13 saat, 17 Temmuz Pazartesi günü 17 saat, 18 Temmuz Salı günü 12 saat, 19 Temmuz Çarşamba günü 10 saat ve 20 Temmuz Perşembe günü 9 saat olmak üzere, toplam 63 saat mesai yapmıştı.



Teklife göre, ant içmekten imtina eden milletvekilleri, bu sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak. Genel Kurul, salı günleri saat 15.00-21.00, çarşamba ve perşembe günleri 14.00-21.00 saatlerinde çalışacak.



TBMM Başkanı ile başkanvekilleri, Genel Kurulu yönettikleri sırada frak giymeyebilecek.



Milletvekilleri, kanun tasarı ve tekliflerinin maddeleri ile önergeler üzerinde yoklama talep edemeyecek.



TBMM'de kınama cezasına çarptırılan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte biri, Meclisten geçici olarak çıkarma cezasına çarptırılan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte ikisi kesilecek.



Görüşmeler sırasında, "Türk milletinin tarihine ve ortak geçmişine, Anayasa'nın ilk dört maddesinde çerçevesi çizilen anayasal düzene hakaret eden ve söven, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasında anayasada düzenlenen idari yapısına aykırı tanımlamalar" yapan milletvekiline Meclisten geçici çıkarma cezası verilecek.



TBMM Genel Kurulunda, genel görüşme ve Meclis araştırması önergelerinin özetlerinin okunması kaldırılıyor.



AK Parti ve CHP'nin grup toplantıları, 25 Temmuz Salı günü gerçekleştirilecek. AK Parti TBMM Grubu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.



Meclis, İçtüzük değişiklik teklifinin kabul edilmesinin ardından 1 Ekim Pazar gününe kadar tatile girecek.