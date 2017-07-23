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Meclis, İçtüzük görüşmelerinden sonra tatile giriyor

Meclis, tatile girmeden önceki son hafta, İçtüzüğe ilişkin AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan ortak teklif için yoğun mesai yapacak

Meclis, İçtüzük görüşmelerinden sonra tatile giriyor

Meclis, tatile girmeden önceki son hafta, İçtüzüğe ilişkin AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan ortak teklif için yoğun mesai yapacak

23 Temmuz 2017 Pazar 13:19
Meclis, İçtüzük görüşmelerinden sonra tatile giriyor
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TBMM Anayasa Komisyonunda, toplam 63 saatlik mesainin ardından kabul  edilen İçtüzük değişiklik teklifi, TBMM Genel Kurulunun bu haftaki tek gündem  maddesi olacak.
 
Anayasa Komisyonu; teklifin görüşmeleri için 12 Temmuz Çarşamba günü 2  saat, 14 Temmuz Cuma günü 13 saat, 17 Temmuz Pazartesi günü 17 saat, 18 Temmuz  Salı günü 12 saat, 19 Temmuz Çarşamba günü 10 saat ve 20 Temmuz Perşembe günü 9  saat olmak üzere, toplam 63 saat mesai yapmıştı.
 
Teklife göre, ant içmekten imtina eden milletvekilleri, bu sıfatından  kaynaklanan haklardan yararlanamayacak. Genel Kurul, salı günleri saat  15.00-21.00, çarşamba ve perşembe günleri 14.00-21.00 saatlerinde çalışacak.
 
TBMM Başkanı ile başkanvekilleri, Genel Kurulu yönettikleri sırada  frak giymeyebilecek.
 
 Milletvekilleri, kanun tasarı ve tekliflerinin maddeleri ile önergeler  üzerinde yoklama talep edemeyecek.
 
TBMM'de kınama cezasına çarptırılan milletvekilinin bir aylık ödenek  ve yolluğunun üçte biri, Meclisten geçici olarak çıkarma cezasına çarptırılan  milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte ikisi kesilecek.
 
Görüşmeler sırasında, "Türk milletinin tarihine ve ortak geçmişine,  Anayasa'nın ilk dört maddesinde çerçevesi çizilen anayasal düzene hakaret eden ve  söven, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasında  anayasada düzenlenen idari yapısına aykırı tanımlamalar" yapan milletvekiline  Meclisten geçici çıkarma cezası verilecek.
 
TBMM Genel Kurulunda, genel görüşme ve Meclis araştırması  önergelerinin özetlerinin okunması kaldırılıyor.
 
AK Parti ve CHP'nin grup toplantıları, 25 Temmuz Salı günü  gerçekleştirilecek. AK Parti TBMM Grubu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı  Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
 
Meclis, İçtüzük değişiklik teklifinin kabul edilmesinin ardından 1  Ekim Pazar gününe kadar tatile girecek.

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Anahtar Kelimeler:
MeclisİçtüzükAK PartiMHP
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