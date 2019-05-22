Meclis'e girmeye çalışan iki DHKP-C'li tutuklandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) banko görevlisini rehin almaya çalışırken yakalanan ve DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın 2 kişi tutuklandı.

Meclis'e girmeye çalışan iki DHKP-C'li tutuklandı
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MECLİS'TE 14 Mayıs'ta banko görevlisini rehin almaya çalışırken koruma görevlilerinin anında müdahalesiyle yakalanan ve DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler, sabah  saatlerinde adliyeye sevk edilmiş, soruşturma savcısına ifade vermişti. 2 şüphelinin adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandığı açıklandı. Şüpheliler, 14 Mayıs'ta geldikleri TBMM Dikmen kapısında polislerin arama ve güvenlik sorgulaması yaptıkları sırada banko çalışanını rehin almaya çalışırken koruma görevlilerinin anında müdahalesiyle etkisiz hale getirilmişti.

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