Meclis Başkanı, davete katılamayan Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi

MECLİSİN yeni yasama yılı açılışı sonrası TBMM'de gerçekleşen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katıldığı zirveye CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu davet edilmedi.

İSMAİL KAHRAMAN: BEN HERKESİ DAVET ETTİM

Meclis'teki görüşmeye Kılıçdaroğlu'nun katılmaması ile ilgili olarak Meclis Başkanı İsmail Kahraman, "Onun ( Kılıçdaroğlu) herhalde randevusu vardı, ben herkesi davet ettim. Akşam yemeğinde inşallah beraber olacağız. Genel bir görüşmeydi, sohbetti. Temenniler iletildi. Gündem ne zaman sıcak değil ki." dedi.

KILIÇDAROĞLU: MECLİS BAŞKANI'NA YALAN SÖYLEMEK YAKIŞMIYOR

Kılıçdaroğlu ise Kahraman'ın davete ilişkin sözlerine tepki göstererek, "Meclis Başkanı'na yalan söylemek yakışmıyor" dedi.

MECLİS BAŞKANI ÖZÜR DİLEDİ

Yaşanan bu gelişmenin ardından CNN Türk'ün haberine göre TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak, davetinin iletilmemesinde görevlilerin ihmali olduğunu söyleyerek özür diledi.