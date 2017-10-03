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Meclis artık farklı çalışacak

Yeni yasama yılıyla birlikte TBMM Genel Kurulu’nun işleyişini düzenleyen İçtüzük’ün yeni hükümleri devreye girecek. Yeni İçtüzük’le yasalar daha hızlı geçecek

Meclis artık farklı çalışacak

Yeni yasama yılıyla birlikte TBMM Genel Kurulu’nun işleyişini düzenleyen İçtüzük’ün yeni hükümleri devreye girecek. Yeni İçtüzük’le yasalar daha hızlı geçecek

03 Ekim 2017 Salı 10:05
Meclis artık farklı çalışacak
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TBMM Genel Kurulu, yeni yasama yılında yeni İçtüzük hükümlerine göre çalışacak. CHP ve HDP’nin tepki gösterdikleri ve muhalefetin engelleme gücü zayıflatıldığı için eleştirdikleri yeni TBMM İçtüzüğü’ndeki bazı değişiklikler şunlar:

- Grup önerileri üzerinde konuşma süresi, öneriyi veren gruptan bir milletvekiline 5 dakika, diğer gruplara ise 3’er dakika olacak.

- Tasarı ve tekliflerin, Genel Kurulda doğrudan gündeme alınması üzerinde komisyon, hükümet ve teklif sahibi 5’er dakikayı geçmemek üzere söz alabilecek. Her hafta salı günü, farklı partilerden bir milletvekili bu istemde bulunabilecek.

- Bir milletvekili, bir yasama yılında birden fazla teklifin doğrudan gündeme alınmasını talep edemeyecek.

- Milletvekilleri, sadece görüşmeye tabi tezkerelerin oylanması ile kanunların maddelerine geçilmesi ve tümünün oylanmasında yoklama isteyebilecek.

- Usul tartışmalarında söz hakkı, 3’er dakika olacak.

- Milletvekilleri, tasarı ve tekliflerin komisyonlara havalesine ilişkin itirazını yazılı olarak Meclis Başkanlığına iletecek.

- Tasarı ve tekliflerin tümünün oylamasında, en az 20 milletvekilinin talebi halinde açık oylama yapılabilecek. Aksi halde bu oylamalar ve maddelerin oylamaları işaret oyuyla yapılacak.

Geçici çıkarma cezası verilecek

- Görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanına, TBMM’ye, TBMM Başkanına, Başkanlık Divanına, birleşimi yöneten başkanvekiline, milletvekiline, Türk milletinin tarihine ve ortak geçmişine, anayasal düzene hakaret eden, söven, Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasında Anayasa’da düzenlenen idari yapısına aykırı tanımlamalar yapan milletvekili hakkında, Meclis’ten geçici çıkarma cezası uygulanacak.

- Fiili saldırıda bulunan, TBMM Genel Kurulu ve komisyonlara silahlı olarak giren milletvekilleri de Meclis’ten geçici çıkarılacak.

- “Kınama” cezası alan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte biri; “Meclisten geçici olarak çıkarma” cezasına çarptırılan milletvekilinin ise bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte ikisi kesilecek.

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Anahtar Kelimeler:
TBMM Genel KuruluCHPHdp
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